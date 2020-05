Ophélie Wallaert devient directrice en charge du numérique de France Bleu

Ophélie Wallaert a pour mission de définir et de développer la ligne éditoriale multimédia de France Bleu. Sous l’autorité du directeur de France Bleu et en lien étroit avec le directeur numérique et de la production de Radio France, elle accompagne la chaîne dans la montée en puissance de ses écoutes en ligne, podcasts et vidéos, afin de lui permettre de renforcer ses programmes en les adaptant aux nouveaux formats et usages du public sur tous les supports.

Elle garantit aussi les bonnes pratiques de contribution sur le site francebleu.fr et les réseaux sociaux, en cohérence avec le positionnement éditorial de l’antenne (programmes, info, musique, partenariats, événements).

Ophélie Wallaert, 37 ans, est diplômée en sciences politiques (Sciences Po Lille, 2005) et en journalisme (Centre de Formation des Journalistes Paris, 2007). Ophélie Wallaert succède à François Guillome, qui a choisi de quitter l’entreprise pour se consacrer à des projets personnels. Jean-Emmanuel Casalta remercie François Guillome pour son engagement au sein de France Bleu ainsi que pour l’ensemble des succès qu’il a apportés à la chaîne.