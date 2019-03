One Shot réalise l'habillage du bouquet Antilles Média

Le programme est composé de 22 formats aux sonorités urbaines, zouk, afro, latines, rnb et même Indiennes. Côté habillage, c’est One Shot Jingles qui a été chargé de créer l’identité sonore pour toutes les radios du bouquet. L'habillage est pour le moment uniquement constitué de liners, qui ont été enregistrés le mois dernier chez One Shot France avec l’acteur et doubleur Benoit Allemane, déjà voix antenne de plusieurs radios Françaises. L’habillage a entièrement été mixé dans les studios de One Shot Jingles à Miami et compte une trentaine de liners, un logo sonore exclusif et quelques promos. Mais le directeur d’antenne et gérant David Moueza ne compte pas s’arrêter là et prévoit déjà la production de nouveaux éléments d’ici quelques semaines. L'habillage est accessible ICI