One FM organise "Gliss’en Ville" à Genève

Vous l’aurez compris, Gliss’en Ville One FM invite donc tout le monde à troquer sa voiture contre une bouée ou une licorne gonflable et à glisser sur la rue de Saint-Jean d’une manière très particulière le 16 juin prochain, de 11h à 22h... Et, cette année encore, les organisateurs soutiennent l’Association Hôpiclowns Genève en proposant aux utilisateurs du toboggan à rajouter la somme de CHF 2.- sur le prix de leur pass au moment de l’achat. Le montant total sera directement reversé à l’association qui offre des prestations clownesques régulières en milieu hospitalier et dans des institutions spécialisées du canton de Genève.