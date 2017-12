Nuit spéciale Johnny Hallyday sur franceinfo

La station de Radio France propose la nuit prochaine un dispositif particulier après le décès de Johnny Hallyday : franceinfo ouvre son antenne toute la nuit et donne la parole aux auditeurs, dès 22h, pour qu’ils puissent partager leurs souvenirs et raconter "leur Johnny" sur l’antenne de franceinfo. Une ligne téléphonique spécifique est mise en place pour l’occasion : 01 56 40 30 00. Anecdotes, réactions, reportages de la rédaction, témoignages des proches du chanteur et bien sûr les chansons de Johnny Hallyday pour rythmer cette nuit spéciale.