Nouvelle session des "Open du Rire" sur Rire & Chansons

Depuis 20 ans, les "Open du Rire" créés par Rire & Chansons, ont révélé les plus grands humoristes : Florence Foresti, Elie Semoun, Anne Roumanoff, Franck Dubosc, Bruno Salomone... Didier Bénureau y a créé son sketch mythique "Chanson pour Moralès" ou encore Jean Dujardin qui a rôdé son personnage "Brice de Nice". Plus récemment, les nouveaux talents de l’humour, tels que Haroun, La Bajon, Laura Laune, Elodie Poux et bien d’autres, se sont produits sur la scène des "Open du Rire".

Les auditeurs peuvent retrouver le meilleur des "Open du Rire" sur rireetchansons.fr, la radio digitale "Rire & Chansons Open du Rire", NRJ Play et les réseaux sociaux de la station.

Chaque jour près de 1.6 millions d’auditeurs sont à l’écoute de Rire & Chansons.