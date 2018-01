Nouvelle fiction audio originale pour Binge Audio

La série audio a été diffusée dès le 21 décembre dernier en partenariat avec Le Figaro et SensCritique. Un nouvel épisode a été révélé toutes les 48 heures jusqu’au 3 janvier. Son format s'articule autour d'un prologue, de six épisodes et d'un épilogue pour une durée totale de 55 mn. Il s'agit d'une production Création Collective (une agence spécialisée dans la création de contenus et d’expériences pour les secteurs de l’entertainment, de l’art et de la culture) et Binge Audio pour Universal Pictures avec la voix de Paul Bandey et Adélaïde Bon. Les textes sont signés Alexandre Lenot, la réalisation ainsi que la musique originale et le mixage Théo Boulenger sous la direction artistique de Julien Cernobori. La série est à écouter sur Apple Podcasts, SoundCloud, toutes les applications podcasts sur flux RSS, Universal Pictures et binge.audio