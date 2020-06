Nouvelle étude CIM : le "Radio Stream Monitor"

En Belgique, le CIM Radio Stream Monitor est en développement depuis plus d’un an et demi. L’analyse des logs serveur était également inédite pour le CIM. Ce temps a donc été nécessaire pour mobiliser tous les logs et définir les algorithmes de calcul corrects pour produire les chiffres utiles au marché. Ce délai a l’avantage que le CIM dispose donc des données pour déjà analyser des tendances pour les radios en ligne. Le graphique, en haut de cet article, montre l’évolution du nombre quotidien de requêtes de streams (le nombre de "sessions actives") des radios en ligne en Belgique.

Et avec un nombre de streams quotidiens qui dépasse les 600 000 par jour, l’écoute de la radio en ligne n’est pas un phénomène marginal. Pendant la période de confinement, le trafic de la radio en ligne a augmenté en mars et avril de 33% et 46% par rapport aux mois précédents pour se stabiliser à un niveau plus haut à partir de mai.