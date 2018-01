Nouvelle édition du festival Longueur d'Ondes

Éclectique, exigeant, singulier, spécialisé, accueillant, pointu, accessible, ce festival de la radio et de l’écoute propose des rencontres avec des femmes et des hommes de radio, en solo ou à plusieurs, qui se penchent sur la spécificité de ce média, sur leur histoire en radio, sur le métier qu’ils exercent, sur la créativité dont ils font preuve au quotidien. Au-delà de ces temps d’échanges avec le public, Longueur d’ondes organise des séances d’écoute, remet le Prix de la création documentaire radiophonique, et programme des débats, des temps de réflexion, des concerts, des performances, des émissions en public, des spectacles, etc.Les festival accueillera notamment deux émissions en public : "Le jeu des 1 000 euros" pour deux enregistrements ce mercredi 31 janvier à 18h30 ainsi qu'à 20h30 aux Ateliers des Capucins et la matinale "Plus près de toi" diffusée sur Radio Nova, ce vendredi 1er février de 07h à 09h.