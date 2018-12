Nouvelle directrice des relations presse à NRJ Group

Âgée de 38 ans, elle est diplômée d’une Maîtrise de Lettres Modernes. Après une première expérience au service communication de la maison d’édition Actes Sud et un passage au service de presse de France 5, elle intègre en 2002 le groupe Viacom afin de gérer la communication et les partenariats de la chaîne de télévision Game One. En 2005, elle rejoint le groupe NRJ en tant que chargée de la communication de NRJ 12. Sa mission est ensuite élargie avec le lancement de NRJ HITS puis de Chérie 25. Elle occupait jusqu’alors le poste de Directrice du Service de Presse du Pôle TV du groupe NRJ.