Nouvelle direction à la tête de l'UER

“Face à la montée des plateformes globales et à l'apparition de programmes qui dépassent les frontières, c'est ensemble au niveau européen que nous pourrons réaffirmer notre rôle de médias au service de tous les publics" a expliqué pour sa part Delphine Ernotte Cunci. "J'en suis persuadée: seul un travail vraiment collectif permettra de répondre à tous nos défis et nous apportera les conditions de la reconquête de tous les publics. C'est cette conviction qui m'a amenée à défendre le service public en France, et c'est la même qui me guidera au niveau européen pour la durée du mandat que les membres de l'UER m'ont confié".

Tony Hall et Delphine Ernotte Cunci remplaceront Jean-Paul Philippot (RTBF) et Monica Maggioni (RAI), qui ont occupé les fonctions de Président et de Vice-présidente de l'UER respectivement pendant dix et trois ans.