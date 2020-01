Nouvelle "Semaine de presse et des médias dans l'école"

La Semaine de la presse et des médias dans l’École arrive en tête des actions inscrites au calendrier des actions éducatives de l’Éducation nationale. Pour la deuxième année consécutive, le thème "L’information sans frontières ?" invite les élèves à s’interroger sur les frontières de l’information, leur permanence, leur porosité ou leur érosion dans les espaces géographiques, économiques, sociaux, politiques, techniques et culturels. Il s’inscrit dans un contexte de mondialisation pour aborder avec les élèves les pratiques et enjeux de l’information dans un monde interconnecté.

Avec 4 millions d’élèves et 230 000 enseignants mobilisés, l’édition 2019 a enregistré une augmentation notable des inscriptions, et ce pour la 5e année consécutive, avec 18 240 établissements participants.