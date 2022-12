Nouvel accord en faveur du respect des droits des auteurs

Après la conclusion le 9 novembre dernier d’une convention similaire avec le CNC qui pourra ainsi consulter les contrats audiovisuels déposés à la SACD avant l’attribution des aides aux producteurs, cette convention signée avec l’Arcom permet à l’autorité indépendante de se doter d’un nouvel outil essentiel à la réalisation de ses missions.

En ayant accès aux contrats des œuvres audiovisuelles et cinématographiques des auteurs et autrices membres de la SACD, l’Arcom aura la capacité de pouvoir vérifier que les contrats des auteurs avec leurs producteurs sont conformes aux principes du droit d’auteur à la française, et notamment du droit moral et du droit à rémunération proportionnelle.