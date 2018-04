Nouveau responsable des programmes à France Bleu Alsace

Titulaire d'une licence de Physique appliquée - option vidéocommunication (Faculté de Lille - 1993), Frédéric Belot entre en 1992 dans le groupe NRJ en qualité d'animateur, technicien son, concepteur et réalisateur de messages publicitaires. En 1999, il est animateur-réalisateur à Chérie FM Lille avant de rejoindre Nostalgie à Lens. En 2001, il devient administrateur régional d'un site Internet appartenant au même groupe, à Lille. Puis, en 2004, Frédéric Belot est recruté à France Bleu Touraine. Il anime successivement plusieurs sessions de programmes et assure l'intérim du poste de responsable des programmes de plusieurs stations du réseau France Bleu dont France Bleu Béarn et France Bleu Orléans. Frédéric Belot prendra ses nouvelles fonctions aux coté de Hervé de Haro, le 21 mai prochain. Il remplace Sébastien Meunier qui a pris d'autres fonctions à France Bleu à Paris.