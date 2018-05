Nouveau "Concert Très Très Privé" avec RTL2

Ce "Concert Très Très Privé" présenté par Eric Jean-Jean et diffusé sur l’antenne de RTL2 ce vendredi 18 mai à 19h, fera découvrir aux auditeurs de la station les prestations des véritables bêtes de scène que sont Sting avec Shaggy et Calogero. Sting a renoué avec les sonorités reggae pop et caribéennes en collaborant avec Shaggy pour un nouvel album intitulé "44/876" sorti en avril dernier. Quant à Calogero, il a sorti en aout dernier son septième album solo "Liberté Chérie", enregistré dans les studios d’Abbey Road à Londres. "Les concerts RTL2 sont des rendez-vous uniques et exceptionnels avec le public et les plus grands artistes du son pop rock. Accessibles uniquement sur invitation RTL2, ces concerts sont l’occasion de renforcer les liens existant entre les auditeurs, les artistes et la radio" explique la station.