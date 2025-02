Nostalgie Belgique, championne de l'écoute en numérique

Depuis 2020, le CIM mesure l'écoute numérique des radios via son outil "Radio Stream Monitor". Celui-ci recense quotidiennement toutes les connexions aux serveurs des stations belges. Au fil du temps, cette étude est devenue un complément essentiel à l'étude d'audience traditionnelle (RAM), qui, elle, se limite à fournir des chiffres globaux sans distinction de plateforme.

En 2024, Nostalgie s'est donc une nouvelle fois démarquée en générant le plus grand nombre de sessions actives d'au moins une minute : 12 745 845 au total. Ces résultats placent Nostalgie en tête du classement des radios en ligne, devant Radio Contact (11 400 000 sessions) et La Première (10 158 000 sessions).