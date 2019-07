Norauto : une playlist idéale avec Deezer et Spotify

Après "Le plus cool des départs en vacances" en 2017 et "Trop Cool le départ" en 2018, opérations qui alliaient détente et conseils techniques sur les aires d’autoroute, Norauto accompagne une nouvelle fois les automobilistes en musique. Deezer propose aux auditeurs "Summer Mix", la playlist personnalisée adaptée aux goûts des voyageurs. Ceux-ci sont invités à répondre à 3 questions rapides : quels sont les passagers (famille, amis…), les goûts musicaux (pop, rock, rap…) et la durée du trajet. Deezer suggère alors la meilleure playlist parmi les 35 présélectionnées.

Spotify met à disposition de ses utilisateurs "On the Road", une playlist sponsorisée par Norauto. Pop, rock, tubes du moment, en somme le meilleur pour rendre la route plus agréable. En outre, Spotify est directement intégré dans des véhicules connectés, ce qui permet de cibler directement les utilisateurs.

Ces dispositifs inédits mettent en valeur les offres d’été de Norauto et s’intègrent également dans les campagnes TV, Radio, Vidéo

Online et Social Media. Orchestrées par les équipes de Socialypse Paris et Havas Media, les playlists sont disponibles pour un mois seulement, du 11 juillet au 11 août.