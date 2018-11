Nicolas Curien plus qu'optimiste sur le DAB+

La Lettre Pro de la Radio est présente chaque année à cette Assemblée générale et, pour la première fois, est partenaire média de l'événement. L'occasion de tester notre dispositif léger de captation et notre nouvelle plateforme qui sera lancée lors de la conférence de presse du Salon de la Radio, le 14 novembre prochain. Vous pouvez suivre toute la journée ces interventions sur connectonair.com et les retrouver à nouveau sur ConnectOnAir à partir de lundi prochain en rediffusion et à la demande.