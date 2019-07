Next media solutions lance la personnalisation des publicités sur ses podcasts

Cette innovation est disponible dès à présent et en exclusivité sur l’ensemble des podcasts de RMC Info, RMC Sport et BFM Business. Une innovation inédite sur le marché Français. La technologie DCO permet d’adapter automatiquement et en temps réel le message publicitaire de l’annonceur, selon des variables telles que la géolocalisation, la météo ou encore le moment de la journée.

Pour Pierre Henry Médan, Directeur Général de Next Media Solutions, la personnalisation des spots audio est une avancée majeure : "La complémentarité entre la radio linéaire et le podcast se renforce considérablement grâce aux innovations apportées par le digital . Nous proposons ici une solution innovante qui va permettre aux annonceurs d’accroitre encore la performance de leurs campagnes audio".