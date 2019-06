Newsletter Mardi 11 juin - Les nouvelles catégories arrivent sur Apple Podcast

Sinon, ce qu'il faut retenir iTunes et Spotify iTunes reste une plateforme plus utilisée que Spotify pour écouter des podcasts dans le monde Voxnest a analysé les données des podcasts que la société héberge. Spotify est toujours majoritaire en Amérique du sud et en Asie du Sud-Est avec l'Inde. Elle gagne également du terrain en Europe de l'Est et en Scandinavie. Le reste du monde est dominé par la solution d'Apple sur les appareils de la marque à la pomme.

IAB et PwC Croissance prévue des revenus publicitaires dans le podcast aux US Se basant sur d'excellents chiffres 2018 pour les Etats-Unis (479.1M$ de dépenses), l'institut IAB et le cabinet d'audit et de conseil PwC ont estimé que la croissance allait continuer sur un rythme entre 40% et 50%. Les catégories les plus populaires auprès des annonceurs en 2018 sont l'actualité, la comédie, les affaires et l'éducation.