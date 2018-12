NRJ en pole position sur les enceintes connectées

Cette information confirme la précédente étude qui soulignait déjà le leadership de NRJ (Global Radio). Avec un profil plus jeune que l’ensemble des internautes, les utilisateurs d’enceintes connectées sont déjà nombreux à y écouter la radio en direct (45%), des webradios (31%) ou encore des podcasts (23%). Plus de la moitié d’entre eux réalise des achats en ligne chaque semaine, ce qui pousse naturellement NRJ, la première radio sur le e-commerce, à les accompagner avec des services innovants : NRJ propose gratuitement son bouquet de plus de 200 webradios thématiques sur toutes les enceintes connectées disponibles sur le marché.

"Cette histoire ne fait que commencer" prévient NRJ Group : 1/3 des auditeurs réguliers des stations de la marque envisagent d’acquérir une enceinte connectée dans les 6 prochains mois, contre seulement 1/4 des internautes français.