NRJ dévoile les premiers artistes présents aux NRJ Music Awards

Révélation francophone féminine

Ambre

Estl

Manon Lisa

Oria

Zélie



Révélation francophone masculine

Anyme

Danyl

Kanoé

Mauvais Djo

RnBoi



Révélation internationale

Djo

Naïka

Olivia Dean

Sienna Spiro

Tyla



Artiste féminine francophone

Angèle

Aya Nakamura

Charlotte Cardin

Eva

Marine

Miki

Theodora

Vitaa



Artiste féminine internationale

Ariana Grande

Bebe Rexha

Karol G

Katseye

Olivia Rodrigo

Raye

Shakira

Taylor Swift



Artiste masculin francophone

Bigflo & Oli

Christophe Maé

Disiz

Gims

M. Pokora

Orelsan

PLK

Tayc



Artiste masculin international

Alex Warren

Bad Bunny

Bruno Mars

BTS

Harry Styles

Muse

Teddy Swims



Hit international

Bad Bunny : "Nuevayol"

Bruno Mars : "I Just Might"

Djo : "End of Beginning"

Miley : "Dream As One"

Naïka : "One Track Mind"

Taylor Swift : "The Fate of Ophelia"



Collab' francophone

Angèle & Justice : "What You Want"

Aya Nakamura & Larvfleuse : "Sexy Nana"

Disiz & Theodora : "Melodrama"

Gims & L2B : "Bloqué"

Jungeli & Emma : "Juste un peu"

Meryl & Eva : "Coco Chanel"

Tayc & Anyme : "Réanymé"

Zaho & MC Solaar : "Comme Caroline"



Collab' internationale

David Guetta & JLO : "Save Me Tonight"

Hugel & Solto : "Jamaican (Bam bam)"

Juste / Jaxstyle / Jon : "Turn the light off"

Martin Garrix & Ed Sheeran : "Repeat it"

Shakira & Burna Boy : "Dai Dai"

Tame Impala & Jennie : "Dracula"



DJ

David Guetta

Hugel

Martin Garrix

Mosimann

Ofenbach

Sound of Legend



Concert francophone

Aya Nakamura

Bigflo & Oli

Céline Dion

David Guetta

Helena

Jul

Louane

Orelsan