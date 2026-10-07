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Mercredi 7 Octobre 2026 - 06:50

NRJ dévoile les premiers artistes présents aux NRJ Music Awards


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NRJ et TF1 dévoilent les premières informations concernant la 28e édition des NRJ Music Awards, organisée le vendredi 23 octobre à 21h10, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Alors que 3 250 000 votes ont déjà été enregistrés, les organisateurs annoncent l'ouverture anticipée des votes pour la Chanson francophone de l'année et confirment la présence de plusieurs artistes.



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Habituellement soumise au vote du public pendant la cérémonie, la catégorie Chanson francophone de l'année bénéficie cette année d'une ouverture anticipée. Depuis le jeudi 1er octobre, les auditeurs peuvent départager Adèle Castillon avec "Eté avec toi", Charlotte Cardin avec "Tant pis pour elle", Disiz et Theodora avec "Melodrama", Eva avec "Sur la piste", Mauvais Djo avec "Pilé", Oria avec "Soirée mondaine" et Tayc et Anyme avec "Réanymé".
Cette décision intervient alors que 3 250 000 votes ont déjà été exprimés dans le cadre de cette 28e édition. Ouverts depuis le mercredi 16 septembre, les votes se poursuivront jusqu'au vendredi 23 octobre à midi. Le public peut participer dans chacune des catégories sur le site nrj.fr, l'application NRJ et la plateforme TF1+.


Plusieurs artistes confirment leur présence à Cannes

NRJ et TF1 ont également communiqué une première liste d'artistes attendus au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Adèle Castillon, Angèle, Bigflo & Oli, Charlotte Cardin, Eva, Jamie Miller et Antonio Cipriano, Marine, Miki, Mosimann, Naïka, Orelsan et Tayc ont confirmé leur présence. D'autres noms seront annoncés ultérieurement. La cérémonie sera présentée par Nikos Aliagas et produite par TF1 Production.
Cette 28e édition des NRJ Music Awards sera diffusée en direct le vendredi 23 octobre 2026, à partir de 21h10. Pour NRJ, l'événement s'accompagne d'un dispositif de participation numérique reposant notamment sur son site internet et son application mobile, qui permettent aux auditeurs de voter pour leurs artistes et leurs titres préférés jusqu'au jour de la cérémonie.


Tous les artistes en compétition

Révélation francophone féminine
Ambre
Estl
Manon Lisa
Oria
Zélie

Révélation francophone masculine
Anyme
Danyl
Kanoé
Mauvais Djo
RnBoi

Révélation internationale
Djo
Naïka
Olivia Dean
Sienna Spiro
Tyla

Artiste féminine francophone
Angèle
Aya Nakamura
Charlotte Cardin
Eva
Marine
Miki
Theodora
Vitaa

Artiste féminine internationale
Ariana Grande
Bebe Rexha
Karol G
Katseye
Olivia Rodrigo
Raye
Shakira
Taylor Swift

Artiste masculin francophone
Bigflo & Oli
Christophe Maé
Disiz
Gims
M. Pokora
Orelsan
PLK
Tayc

Artiste masculin international
Alex Warren
Bad Bunny
Bruno Mars
BTS
Harry Styles
Muse
Teddy Swims

Hit international
Bad Bunny : "Nuevayol"
Bruno Mars : "I Just Might"
Djo : "End of Beginning"
Miley : "Dream As One"
Naïka : "One Track Mind"
Taylor Swift : "The Fate of Ophelia"

Collab' francophone
Angèle & Justice : "What You Want"
Aya Nakamura & Larvfleuse : "Sexy Nana"
Disiz & Theodora : "Melodrama"
Gims & L2B : "Bloqué"
Jungeli & Emma : "Juste un peu"
Meryl & Eva : "Coco Chanel"
Tayc & Anyme : "Réanymé"
Zaho & MC Solaar : "Comme Caroline"

Collab' internationale
David Guetta & JLO : "Save Me Tonight"
Hugel & Solto : "Jamaican (Bam bam)"
Juste / Jaxstyle / Jon : "Turn the light off"
Martin Garrix & Ed Sheeran : "Repeat it"
Shakira & Burna Boy : "Dai Dai"
Tame Impala & Jennie : "Dracula"

DJ
David Guetta
Hugel
Martin Garrix
Mosimann
Ofenbach
Sound of Legend

Concert francophone
Aya Nakamura
Bigflo & Oli
Céline Dion
David Guetta
Helena
Jul
Louane
Orelsan

Tags : musique, NRJ, NRJ Music Awards, TF1



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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