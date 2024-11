NRJ Group : une rentrée marquée par le succès de Nostalgie

Nostalgie connaît une progression notable avec une audience cumulée de 6.6% et surtout une part d’audience de 5.7%, c'est la PDA la plus élevée chez les radios musicales. Les auditeurs de la station, qui s’inscrivent souvent dans une tranche d’âge adulte, passent en moyenne 1h38 par jour à écouter "Les plus grands tubes". Avec une augmentation de 374 000 nouveaux auditeurs en un an, Nostalgie réalise la plus forte progression de toutes les radios musicales.

Philippe et Sandy, aux commandes de la matinales "Les Matins Nostalgie", réunissent 1.4 million d’auditeurs quotidiens, confirmant ainsi l’engouement pour une programmation axée sur les titres intemporels et les classiques français de la musique.