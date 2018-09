NRJ Group : Charles d’Aboville nommé directeur de la stratégie digitale et des études

Chaque jour, les médias de NRJ Group touchent plus de 11.4 millions d’auditeurs radio, plus de 8.8 millions de téléspectateurs quotidiens en TNT et plus de 4.1 millions de téléspectateurs chaque mois en Câble-Satellite-ADSL. Les sites attirent plus de 3 millions de visiteurs uniques par mois et le groupe enregistre plus de 45 millions de sessions d’écoutes actives par mois sur ses radios digitales.