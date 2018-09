NRJ Global promeut les enceintes connectées

Jusqu‘au 9 septembre, NRJ Global part en campagne dans toute la France, en presse, pour promouvoir l’achat en accès direct via NRJ et les enceintes connectées. Avec l’arrivée des enceintes connectées dans les foyers français, une nouvelle page s’écrit pour NRJ. Désormais durant l’écoute d’une publicité sur NRJ, l’auditeur pourra demander avec une Google Home, par exemple "Ok Google, rajoute le soda X à ma liste de courses", avec une Amazon Echo, par exemple "Alexa, rajoute le yaourt X à ma liste de courses" ou encore avec une Apple Homepod, par exemple "Siri, rajoute la lessive X à ma liste de courses".