NRJ Global : nomination à la direction de la stratégie marketing

Marie-Noëlle Le Moal aura également pour mission de développer de nouvelles offres commerciales et de continuer à déployer des études sur l'efficacité des médias auprès du marché publicitaire. "L'innovation a toujours été un des piliers de NRJ Global. Cette nomination intervient dans une période où tous nos repères sont challengés. Je suis certaine que Marie-Noëlle Le Moal, grâce à son expérience et son expertise, saura relever ces défis et contribuer au rayonnement de la régi au sein de notre marché" a souligné Cécile Chambaudrie, présidente de NRJ Global.

Depuis plus de 20 ans dans l'univers des médias, Marie-Noëlle Le Moal a acquis une forte expertise média et de transformation d'entreprises. Elle débute sa carrière en 2000 chez IP Interactive, avant d'intégrer en 2002 le groupe Le Figaro où elle occupe pendant 16 ans différentes fonctions. En 2018, Marie-Noëlle Le Moal réjoint Mondadori MediConnect en tant que directrice marketing, etudes et communication, devenu Reworld MediaConnect suite au rachat en 2019 de l'entreprise.