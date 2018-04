NRJ : Aymeric Bonnery remplace Guillaume Pley

À partir de ce 30 avril, Aymeric Bonnery animera "Le Rico Show sur NRJ", dès 20h et jusqu’à 23h du lundi au vendredi. Avec Aymeric Bonnery et "son show qui ne ressemble à aucun autre", NRJ veut renforcer "sa promesse sur le divertissement et la proximité avec ses auditeurs" suite au départ de Guillaume Pley.