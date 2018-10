Mouv’ s’engage pour l’accès à la culture pour tous

Aujourd’hui, près d’un Français sur cinq est en situation de handicap, soit 12 millions de personnes d’après l’OCIRP. 10 millions de personnes ont des problèmes d’audition et cette année en France, un chômeur sur dix est en situation de handicap. Un public qui ne peut pas toujours profiter de toute l’offre culturelle proposée. Mouv’ entend donc sensibiliser ses auditeurs à cette question de société au travers de reportages et de décryptages diffusés tout au long de la journée. Il les invite à s’exprimer en direct sur l’antenne mais aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag #mouvsengage. Les animateurs mettront en exergue les meilleures initiatives, les bonnes pratiques et participeront à déconstruire les clichés autour de ces sujets. Il sera également possible d’évaluer sa connaissance du sujet avec un quizz Instagram traduit en langue des signes.