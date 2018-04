Moustic lance la webradio du Festival Séries Mania de Lille

Pour animer les deux émissions quotidiennes de la radio, l'agence a fait appel à la journaliste Anne-Sophie Dobetzky (CNews) et au chroniqueur Thibaut de Saint-Maurice (France Inter), qui seront entourés d'invités experts, mais aussi de réalisateurs, producteurs et de comédiens. En partenariat avec l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, de 11h30 à 12h30, l'émission "Maniaques en séries" sera animée par Anne-Sophie Dobetzky qui proposera une heure de critiques et de débats entre journalistes et chroniqueurs et spécialistes autour des séries présentées pendant le festival. De 16h00 à 17h30, la webradio diffusera "Séries Mania Live" avec Anne-Sophie Dobetzky et Thibaut de Saint-Maurice pour des rencontres et d'interviews avec les invités du festival partenariat avec l'École Supérieure de Journalisme de Lille.