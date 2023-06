Mentissa et Nuit Indolore en direct sur Alouette

D'abord, Mentissa, artiste découverte dans The Voice, sera l’invitée de Niko et Julie de 7h à 9h. L’artiste émergente aux titres déjà incontournables "Et bam" ou encore "Mamma Mia" se confiera sur ses projets et interprètera en direct son dernier titre.

En fin de journée, c’est Nuit Incolore qui sera en direct avec Julien de 17h à 19h. L’occasion pour l’artiste, dévoilé sur les réseaux sociaux, de se livrer sur son succès "Dépassé", titre emblématique de son EP intitulé "Insomnia" qu’il interprétera également en direct.