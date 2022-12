Médiamétrie : une nouvelle étude sur la consommation des podcasts

"Dans un contexte d’évolution du panorama audio et d’une offre grandissante de podcasts, les Français montrent une appétence croissante pour ce format. Ainsi, cette année, ils étaient 17.6 millions d’auditeurs à écouter au moins un podcast par mois, soit 2.6 millions de plus que l’année précédente. Médiamétrie détecte et décrypte l’utilisation croissante du digital en France. Avec ce focus, nous proposons à nos clients une analyse fine de ce marché en pleine croissance" a indiqué Cécile Bertrand, directrice Etudes et Marketing Produits de Médiamétrie.

Médiamétrie réalisera cette étude en complément de l’étude Global Audio, baromètre annuel lancé en 2019 donnant une vision consolidée et précise de la consommation audio en France.