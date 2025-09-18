La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 18 Septembre 2025 - 17:20

Médiamétrie met en place un observatoire semestriel dédié aux réseaux sociaux


Médiamétrie a lancé l’Observatoire des Réseaux Sociaux, une étude semestrielle destinée à analyser les usages et comportements des Français sur dix plateformes majeures. Réalisée auprès de 3 000 individus, elle mesure notamment l’accès à l’information, la perception de la publicité et l’engagement.



Médiamétrie a présenté le lancement de son Observatoire des Réseaux Sociaux. Cette étude, conçue pour être restituée deux fois par an, vise à dresser un panorama détaillé des pratiques liées aux plateformes sociales, devenues centrales dans les usages du public et dans les stratégies publicitaires.
L’Observatoire examine dix réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, LinkedIn, Threads, Reddit, BeReal et Pinterest. Les usages sont étudiés à travers 19 thématiques allant des loisirs au sport, en passant par l’écologie, le voyage, le DIY et l’humour. Objectif : comprendre comment les utilisateurs interagissent avec les contenus et quelles sont leurs attentes vis-à-vis de ces plateformes.

Une enquête auprès de 3 000 individus

L’étude révèle qu’au premier semestre 2025, un individu sur deux a utilisé au moins une fois un réseau social pour effectuer une recherche. Cette démarche concerne principalement l’actualité et l’information, mais aussi des tutoriels ou des suggestions de sorties et de loisirs. L’Observatoire compare cet usage avec d’autres modes de recherche, comme les moteurs traditionnels, les sites spécialisés ou encore les outils d’intelligence artificielle.
Conduite sur Internet (CAWI), l’étude repose sur un panel représentatif de 3 000 personnes âgées de 15 à 80 ans et résidant en France métropolitaine. Deux terrains d’enquête par an sont prévus, en mai et en octobre, avec une restitution des résultats en septembre et décembre.

Des données utiles au marché publicitaire

En mesurant la notoriété, l’image, l’utilisation et l’impact des réseaux sociaux, l’Observatoire entend fournir aux agences médias, régies, éditeurs et annonceurs une base opérationnelle pour ajuster leurs stratégies. Il vise notamment à anticiper l’évolution des comportements, à mieux cibler les investissements publicitaires et à comprendre la place de ces plateformes dans les pratiques de recherche d’information.
Pour Charlotte Leboucher, directrice d’études chez Médiamétrie, "cette nouvelle étude vient compléter l’offre de Médiamétrie ; en effet, elle enrichit et éclaire les données mesurées en automatique. D’autre part, les résultats mettent en exergue les distinctions par plateformes et par cibles, ce qui est aujourd’hui indispensable dans un monde mouvant, connecté et accéléré".

Tags : audio digital, Charlotte Leboucher, Médiamétrie, réseaux sociaux



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


