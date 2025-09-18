Médiamétrie met en place un observatoire semestriel dédié aux réseaux sociaux

L’étude révèle qu’au premier semestre 2025, un individu sur deux a utilisé au moins une fois un réseau social pour effectuer une recherche. Cette démarche concerne principalement l’actualité et l’information, mais aussi des tutoriels ou des suggestions de sorties et de loisirs. L’Observatoire compare cet usage avec d’autres modes de recherche, comme les moteurs traditionnels, les sites spécialisés ou encore les outils d’intelligence artificielle.

Conduite sur Internet (CAWI), l’étude repose sur un panel représentatif de 3 000 personnes âgées de 15 à 80 ans et résidant en France métropolitaine. Deux terrains d’enquête par an sont prévus, en mai et en octobre, avec une restitution des résultats en septembre et décembre.

