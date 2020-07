Médiamétrie : des pratiques de plus en plus numériques

En 2019, chaque Français a en moyenne 45 contacts médias et multimédias par jour. Ces contacts concernent la télévision ou encore la Radio et la presse. Au global, en 2019, plus de 3 Français sur 4 (77%) s’adonnent chaque jour aux loisirs numériques - musique, vidéo, jeux vidéo, téléphone mobile. Des activités qui ont d’autant plus de succès que les individus sont jeunes : en moyenne près de 85% des 13-24 ans les pratiquent au cours d’une journée. Ainsi, le téléviseur sert avant tout à regarder la télévision en live : 70,3% des Français le font au cours d’une journée. Vient ensuite le replay (4,6%), plus pratiqué par les femmes, les 35-64 ans et les CSP+. En troisième position les jeux vidéo sur téléviseur (4,1%), dont les adeptes sont surtout des hommes et des jeunes de 15-34 ans. L'article complet est accessible ICI