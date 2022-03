Médiamétrie : Jacques Deregnaucourt nommé directeur "Performance Clients"

"Jacques Deregnaucourt est un professionnel reconnu des médias, de la publicité et des études. Ses expériences antérieures vont renforcer notre culture client et emmener nos équipes dans un accompagnement toujours plus proche et efficace des acteurs du marché. Cela permettra à nos clients d’exploiter au mieux nos mesures, pour un pilotage performant et optimisé de leurs activités publicitaires ou éditoriales" a souligné Julien Rosanvallon, directeur général adjoint de Médiamétrie.

Jacques Deregnaucourt était auparavant, et depuis 2018, directeur général adjoint d’Ipsos en France, en charge notamment des équipes "Media Audience Measurement" et des outils de mediaplanning et de traitement de la pige publicitaire. Jacques Deregnaucourt intègre le Comité de direction de Médiamétrie.