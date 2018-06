Marc Voinchet (France Musique) : "On a déjà pris de l’avance sur les synergies"

Le directeur de France Musique a présenté la grille d’été de la station avec deux maîtres mots : s’évader en musique dans le monde entier et raconter des histoires. Debussy et Bernstein seront mis à l’honneur. Il a reçu La Lettre Pro de la Radio pour tirer un bilan de son action et tracer l'avenir.