Maison FG : 7e groupe de l'audio digital en France

La marque FG est la 17e marque radio digitale en France avec 1 631 405 écoutes actives en France et 2 155 618 dans le monde. Quatre programmes édités par la Maison FG figurent dans le Top100 : Radio FG (33e), FG Chic (60e), FG Deep Dance (73e) et FG Starter by Hakimakli (94e). Les 2 nouvelles radios DAB+ réalisent également de belles performances : Maxximum est 182e et DanceOne se classe 214e en seulement 3 mois.

Avec une offre premium électro, les radios de la Maison FG se sont enrichies avec l’arrivée de nouveaux programmes en 2022, notamment FG Techno, FG Beatport, FG Afro-House, FG Classics, FG Chic Spa, FG Chic French, FG Chic & Chill et FG Chic Lounge, qui constituent le bouquet des 22 radios digitales et gratuites de la Maison FG.