M Radio signe sa meilleure rentrée depuis 4 ans

M Radio se félicite des audiences du "M Radio Réveil", la matinale animée par Vincent Cerutti et Malika Ménard entre 06h et 10h qui réalise une progression de 32.000 nouveaux auditeurs. La station évoque aussi un succès pour le 16/20 animé par Jérôme Zano et Constance Vercamer qui progresse de 17%.

M Radio rappelle qu’elle est la seule radio nationale à défendre la chanson française en diffusant 100% de chansons françaises. Un programme unique pour un réseau qui diffuse ses programmes sur plus de 100 fréquences en France et en DAB+.