M Radio reçoit le Grand Prix Radio 2018 de la radio musicale

Pour Julien Frégonara, le directeur de M Radio : "ce Grand Prix récompense le travail des équipes d'M Radio ainsi que la programmation musicale unique pour un réseau national avec 100% de chansons françaises". Depuis le 01 Janvier dernier, MFM Radio est devenue M Radio. NRJ et Skyrock étaient nommées dans la même catégorie. "M Radio est la seule radio nationale à défendre la chanson française en diffusant 100% de chansons françaises M Radio diffuse ses programmes sur 100 fréquences en France" explique la station.

Avec 15 catégories différentes, les Grands Prix Radio 2018 récompensent les professionnels les plus innovants et les plus créatifs dans tous les dimensions de la radio et de l’audio digital. Ces nouveaux Grands Prix unifiés, regroupent sous une seule et même bannière avec un règlement unique l’ensemble des prix et trophées historiques du secteur : Prix de la Radio, Prix On’Air, Radio Pub Awards et Grands Prix Radio 2.0.