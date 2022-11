Levée de fonds record dans l’audio digital français : Audion lève 6M€

Seule entreprise française proposant des technologies de monétisation digitale audio, Audion est leader en chiffre d’affaires, nombre de clients et en nombre d’activations, et agit dans des dizaines de pays. Dans un contexte de stagnation du marché de la publicité, l’audio reste le support enregistrant la croissance la plus importante (+ 50% selon l’observatoire de l’e-pub). Audion continue sa croissance en doublant son chiffre d’affaires chaque année depuis 2020. Dans un secteur où aucun autre acteur français n’est présent, Audion veut s’appuyer sur cette levée de fonds pour accélérer sa croissance et s’imposer comme leader européen. Basée à Paris et Londres, elle compte à ce jour 25 employés. Sa dernière technologie PrintAudio, qui permet de convertir des articles texte en podcast et de les diffuser, est déjà mise en place sur presque un milliard de pages web.