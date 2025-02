Les récepteurs DAB+ approchent les 150 millions d’unités dans le monde

Au total, dans onze marchés clés, les ventes atteignent 145 195 000 unités, et presque toutes les nouvelles voitures en Europe intègrent désormais le DAB+ en standard. En France, cette évolution est accompagnée d’une couverture DAB+ dépassant les 60% de la population. En Espagne, le radiodiffuseur public RTVE progresse vers un objectif de 50% de couverture, avec l’ajout récent d’émetteurs couvrant les métropoles de Valladolid et Saragosse.

L’infographie de WorldDAB, qui compile les données les plus récentes de 2024, met en avant plusieurs évolutions majeures. D'abord, une offre élargie pour les auditeurs : au Royaume-Uni, plus de 60 stations nationales sont disponibles sur le DAB+, contre seulement sept en FM analogique. Ensuite, une forte croissance dans plusieurs pays européens, notamment en Belgique, en Tchéquie et en Italie, où les auditeurs peuvent désormais accéder à plus de 50 stations nationales en DAB+.