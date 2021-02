Les radios privées contre la publicité sur Radio France

Rédigé par Brulhatour le Lundi 1 Février 2021 à 15:35 | modifié le Lundi 1 Février 2021 à 15:35

Le nouveau Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) 2020-2022 de Radio France, en cours de finalisation, supprime totalement le plafond annuel de recettes commerciales fixé à 42M€, ouvrant ainsi la porte à un accès quasi-illimité du service public à la publicité. Dans leur avis sur ce nouveau COM, le Sénat et le CSA ont tous deux invité l’État à "revoir sa copie" afin de préserver les équilibres concurrentiels sur le marché publicitaire.