Les radios numériques les plus puissantes en mai

Dans les studios de Beur FM, c'est certainement la fête : la radio a fait un bond en avant spectaculaire pour arriver dans le cercle très fermé des flux digitaux les plus écoutées. Un Top 10 encore bien verrouillé par les grandes marques : France Inter est toujours à la 1ère place et RMC à la 2e. franceinfo décroche la 3e et NRJ recule à la 4e. FIP prend la 5e place qui était tenue le mois dernier par Skyrock.Djam Radio revient dans ce Top 20 et Radio Meuh s'y maintient en gagnant 3 places...Le groupe Radionomy est toujours celui qui motorise le plus de flux différents : 7 721 contre 762 pour NRJ Group, 393 pour Les Indés Radios, 150 pour l'entreprise lyonnaise Espace Group.Enfin, en mai dernier, Radio France a généré plus de 48 millions d'écoutes actives depuis la France. Qui dit mieux ? Personne. Pour le reste, on vous laisse le soin d'approfondir, d'examiner et de scruter attentivement l'ensemble des résultats pour y trouver la performance de votre radio.Tous les résultats sont visibles ci-dessous ou accessibles ICI