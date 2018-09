Les radios digitales les plus puissantes de l'été

Premier constat, même l'été où les habitudes de consommation de la radio évoluent (un peu), il demeure difficile d'intégrer le Top 20 des radios les plus écoutées via le numérique. RMC, France Inter, NRJ, franceinfo et Skyrock font la course en tête. Le Pure Player Hotmixradio parvient à se hisser à la 19e place du classement et Radio Meuh et Public Santé font preuve d'une belle résistance. Tout comme Oui FM, Generations, Jazz Radio ou encore FG.Au mois d'août, Radio France (avec 70 flux différents) a généré 34 633 969 écoutes actives depuis la France. Le groupe Oui FM (avec 19 flux différents) et celui qui enregistre la plus longue durée d'écoute : 49 min 57. À lui seul, le groupe Radionomy motorise 9 082 flux différents. Au mois d'août, c'est RMC qui a attiré le plus d'auditeurs avec 14 871 672 écoutes actives (et avec un seul flux), NRJ Group enregistrant 12 613 928 écoutes depuis la France mais avec 666 flux différents.Le classement complet est ICI