Les radios de la RTBF célèbrent la Journée mondiale de la radio

Les prochains mois verront le lancement massif de la diffusion numérique en DAB+ par les principaux acteurs du paysage radiophonique belge tant au nord qu’au sud du pays, avec une offre considérablement enrichie qualitativement (meilleure confort d’écoute et de réception), quantitativement (de nouvelles radios) et visuellement (données sous formes de textes et d’images associées aux programmes). Le DAB+ est en effet le successeur désigné de la FM et désormais "LA" norme numérique internationale pour la diffusion numérique hertzienne (broadcast) de la radio, à côté du développement progressif de la diffusion numérique par internet, actuellement très minoritaire, l’hybridation des deux technologies (DAB+/IP) permettant à terme, dans quelques années, une bascule 100% numérique de la consommation de la radio et une quasi disparition de la FM (comme c’est déjà le cas en Norvège depuis cette année).