Les radiodiffuseurs flamands rejoignent Radioplayer.be

Cette collaboration au niveau de la distribution numérique de la radio sur Internet, entre le service public VRT et deux grands acteurs des médias privés flamands, se base sur le modèle de maRadio.be SCRL créé en 2013 par la RTBF et les grands réseaux privés francophones (Bel RTL, Fun Radio, Nostalgie et Radio Contact) qui se sont unis autour de la plateforme numérique commune Radiolayer.be. L’activité de webplayer radio unique et d’application mobile commune de Radioplayer.be offre actuellement aux utilisateurs plus d’une centaine de flux radio belges francophones et permet l’accès à leurs milliers de contenus à la demande.