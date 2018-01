Les médias parlent-il trop de météo ?

"La météo se situe normalement entre le 15e et le 17e rang des sujets les plus traités par les médias, devant l'éducation, les aînés et la pauvreté. "Le nombre de contenus qui traient de météo n'est pas pour autant en hausse" selon Jean-François Dumas président d'Influence Communication, propos cités par Radio-Canada qui constate plutôt que "la météo occupe plus d'espace médiatique lorsqu'il y a des variations importantes dans les conditions météorologiques".Selon Jean-François Dumas : "les conditions météo extrêmes du début du mois de janvier au Québec se retrouveront parmi les nouvelles qui auront le plus fait parler en 2018".