Les matinales de deux stations France Bleu sur France 3 ce lundi

La coopération entre Radio France et France TV sur le terrain de la proximité, voulue par le gouvernement, va prendre forme ce lundi matin. En effet, les stations locales de France Bleu Occitanie (Toulouse) et Azur (Nice) vont être retransmises dès 7 heures sur les antennes régionales de France 3. Si les deux expérimentations sont concluantes, d'autres locales pourraient franchir le pas dans six mois. Il s'agit bien de "radio filmée comme chez nos voisins belges et suisses" et non pas de télévision, indique France Bleu. En effet, "rien ne change pour l'auditeur mais le produit est agrémenté pour le téléspectateur. Il y aura des photos et des vidéos des reportages, les titres de l'actu, des cartes météos, des belles images de la région".