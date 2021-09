Les formations de Radio France au cœur de la "Rentrée en musique"

"Ces initiatives traduisent l’engagement permanent de Radio France et de ses quatre formations musicales dans la transmission et l’éveil du jeune public à la musique classique. Depuis de nom­breuses années, une programmation riche et éclectique de concerts et projets éducatifs est mise en oeuvre par la direction de la Musique et de la Création de Radio France" explique un communiqué.

Pour cette saison encore, Radio France renforce ses actions sur tout le territoire grâce au portail numérique gra­tuit Vo!x, ma chorale interactive destiné à développer la pratique chorale, et à la 8e édition de Viva l’Orchestra, qui réunit, autour de l’Orchestre National de France de nombreux musiciens amateurs à Paris et en régions.