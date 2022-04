Les consommateurs se tournent vers le mobile pour se divertir

Le rapport a également montré que les applications de divertissement et de livres et références représentaient ensemble près d'un téléchargement d'apps (hors-gaming) sur 5 et près de 50 % des dépenses des consommateurs dans le monde en 2021, avec en tête Audible, Ximalaya FM et Spiritual Wealth Club.

Soulignons que 2.08 milliards de dollars ont été dépensés sur les apps de diffusion en direct, soit une augmentation de 33%, menée par Twitch, Bigo Live et Tango Live. Notons aussi que les apps de bandes dessinées ont connu une croissance de 44% par rapport à l'année précédente en termes de dépenses des consommateurs, et ont représenté un marché 6 fous plus important que celui des livres audio pour les dépenses globales des consommateurs.

Enfin, QQ Music, YouTube Music et Amazon Music sont arrivés en tête du classement dans le sous-genre Musique et Audio où 1.95 milliard de dollars ont été dépensés par les consommateurs, soit une augmentation de 29%, ce qui montre la puissance des synergies de services entre les genres.