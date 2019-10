Les chroniques de François Morel réunies dans un livre

À la fois caustique, cinglant et émouvant, François Morel n’a pas son pareil pour nous parler de l’actualité, du quotidien, de la vie en général. Chaque vendredi matin, depuis septembre 2009, François Morel présente son "billet" dans la Matinale de France Inter. Un billet d’humour, un billet d’humeur, un billet qui puise son inspiration dans l’air du temps. Comédien, metteur en scène, chanteur et chroniqueur de radio, il alterne spectacles personnels et théâtre de répertoire. Tout récemment, il a rendu hommage à Raymond Devos.

Pour le plus grand bonheur de ses lecteurs et de ses auditeurs, vous pouvez retrouver dans Je n’ai encore rien dit, les célèbres chroniques comme "Elle est bonne la soupe", "Jean Rochefort et la mort n’ont rien à faire ensemble" ou encore "La littérature n’est pas morte"... Pour la première fois, ce recueil est illustré des dessins de François Boucq, qui signe également la couverture.

François Morel intervient dans la Matinale de France Inter, tous les vendredis matin à 8h55.