Les audiences des radios en outre-mer

En Guadeloupe, 1% d’audience cumulée en 2018 représente 3 326 personnes âgées de 13 ans et plus. En Martinique, 1% d’audience cumulée en 2018 représente 3 229 personnes âgées de 13 ans et plus. À La Réunion, 1% d’audience cumulée en 2018 représente 6 967 personnes âgées de 13 ans et plus. L’étude Métridom Janvier-Juin 2018 sur la radio a été réalisée du 08 janvier au 10 juin 2018 pour les Antilles et du 22 janvier au 10 juin 2018 pour la Réunion, auprès d’un échantillon de 5 355 personnes représentatives de la population âgée de 13 ans et plus (1 785 par département), interrogées en français ou en créole par interviews téléphoniques assistées par ordinateur. 30% de ces interviews ont été réalisées sur téléphone mobile.